Malebné centrum města, vznešený zámek, zelený park a kde se vezme, tu se vezme najednou Peklo. I takhle vypadá procházka Valticemi. Děkujeme Miroslavě Jakubčíkové za pěkný příspěvek i fotky.

Z procházky Valticemi přes zámek do parku a umělé jeskyně Peklo. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Jela jsem do Valtic, podívat se na výstavu kaktusů. Tu jsem ale nenašla, tak jsem se vydala do Pekla. Všude bylo zase spousty návštěvníků a cyklistů. Cesta do Pekla byla velmi příjemná, protože je tam plno stromů. Nepotkala jsem živou duši a u Pekla to po čertech páchlo.