Dětský národopisný soubor Pomněnka a mužský sbor Tvrdonice Kostice dostali pozvání, aby zahájili program a byli jakýmsi „předskokanem“ souboru, cimbálová muzika Notečka se měla postarat o následnou besedu u cimbálu. Byl připraven další doprovodný program pro děti, radní navařili několik desítek litrů výborného guláše, sehnali víno a burčák a sami byli připraveni postavit za pult k obsluze návštěvníků. Bohužel člověk míní a covid mění!

V sobotu ráno nám vedení souboru s politováním oznámilo, že z rozkazu hlavní hygieničky Armády České republiky jsou až do odvolání zrušena všechna veřejná vystoupení souboru. Platnost rozkazu začíná ihned. Ačkoli to pořadatele velmi mrzelo, okamžitě se pořadatelé dohodli, že se uskuteční alespoň naplánované doprovodné programy. Oznámení zveřejnili na sociálních sítích a vyhlásili místním rozhlasem. K velké radosti účinkujících i pořadatelů si to amfiteátru našlo cestu na dvě stě návštěvníků nejen z Tvrdonic a všichni společně si krásný podvečer pěkně užili. Vystoupení dětí i mužáků bylo odměněno uznalým potleskem, cimbálová muzika rozproudila volnou zábavu a v průběhu večera došlo na nejrůznější žánry, což bylo náležitě oceněno.

Děti se vydováděly na skákacím hradě a nechaly si pomalovat tváře nejrůznějšími motivy, z guláše nezbyla ani lžíce, víno a burčák se také vypilo a návštěvníci snad odcházeli aspoň trochu spokojeni. Nu a na ten ONDRÁŠ se budeme těšit někdy příště až to situace dovolí !

Zdena Šlichtová