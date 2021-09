Velké Bílovice mívali tradiční akci Ze sklepa do sklepa, kdy toto vinařské městečko navštívilo na pět tisíc vinalačných návštěvníků. Letos tuto hromadnou pitnou akci nahradila jiná, pod názvem SLÍPKA TOUR VELKÉ BÍLOVICE, kdy se opět otevřelo na padesát vinných sklepů. Ovšem účast byla viditelně slabší, rozhodně se návštěvník netísnil v davech, což zase mělo výhoduve vetší intimitě prožitku ducha i těla. Jen počasí trochu pokazilo náladu svými kapkami deště. Ovšem většině ochutnávačů tekutého slunce to bylo jedno a vinné pohody si užívali po celý den.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.