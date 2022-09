Ohlédnutí za výročím dráhy. Do Břeclavi přijela Bardotka, na peronu stojí Číňan

Sto padesát let od zahájení provozu na trati z Břeclavi Znojmo do Znojma oslavili milovníci železnice na nádražích v Břeclavi a Hrušovanech nad Jevišovkou. Oslavné jízdy historických vlaků pořadatelé především na trati z Hrušovan do Hevlína nebo na trati Brno – Hrušovany přes Moravský Krumlov. Za pěkný příspěvek a fotky děkujeme Miloši Ruferovi.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ohlédnutí za oslavou výročí 150 let dráhy Břeclav - Znojmo. | Foto: Miloš Rufer, jr.

Z Břeclavi pak vyjížděla lokomotiva Bardotka. V Břeclavi se oslavy konaly na nákladní a odstavné ploše vlakového nádraží. Zde byly k prohlídce, i k prolezení dětmi, připraveny železniční vozy, sloužící k údržbě tratí, hasící, moderní lokomotivy a další technika, jakož i občerstvení. Zájemci se mohli alespoň krátce projet historickou drezínou, z r. 1947. Dnes již moderní železniční stanice Břeclav, dostala také nový historický prvek. Tím se stal takzvaný Číňan, jenž nyní stojí na prvním perónu. Jedná se o 130 let staré zabezpečovací zařízení firmy Siemens. To upozorňovalo, jestli po trati jede vlak a zda je kolej průjezdná a volná. Samotné dílo vytvořil Luboš Krátký se svými přáteli a unikátní zařízení zahránili před zničením. Miloš Rufer