Pořad byl rozdělen do tří tematických bloků. V bloku nazvaném "Ostatky" bylo možné se zapojit do oslavy konce masopustu s průvodem masek, tak jak jsou zvyklí ve Velkých Pavlovicích. V bloku "Velikonoce" se představily dětské jarní hry z Moravského Žižkova, velikonoční obchůzka se „šlahačkou“ a zábava z Němčiček, nechyběl ani malý velikonoční košt vína z Velkých Pavlovic. Třetí a časově nejdelší blok nesl název "Hody" a pozval všechny pod hodovou máj do Němčiček (kde oslaví svoje hody právě o nadcházejícím víkendu), kde se zpívalo a tančilo na hodové zábavě, nechyběl ani obřadní tanec zavádka nebo ukázka vítání přespolní chasy.