Nechtěli jsme obnovenou tradici přerušit a tak se Velkopavlovické ostatky konaly v posunutém termínu sobotu 29. února v menším provedení.

Nejdříve proběhla na nádvoří Ekocentra Trkmanka oficiální žádost o povolení konání ostatkového průvodu. Starosta obce pan Jiří Otřel po slibu, že nebudeme konati žádnou neplechu, že nebudeme dělati nepořádek, budeme tančiti, zpívati a veseliti se, a večer se všichni ve zdraví vrátíme domů, svolil k ostatkovému průvodu v naší obci a tak jsme se vydali za našimi hospodáři. I když zima byla docela velká a cesta dlouhá, všem bylo stále do tance a do zpěvu.

V letošním roce jsme navštívili a popřáli velkou úrodu, hodně zdraví rodině i dobytku, zazpívali a zatančili u hospodářů ve Vinařství u Krejčiříků, ve Vinařství u Lubomíra Zborovského a v Hotelu Lotrinském. Hodně dobře jsme se všude poměli, vynikající ochutnávky vína, sem tam nějaká slivovica – meruňkovica, boží milosti, donuty, chleba se škvarkama nebo různýma domácíma pomazánkama, snacky, chlebíčky, slané tyčinky, buchty … no prostě ostatky, tak jak mají být. I stárek měl na šavli voňavé uzené dobroty, dokonce ani malý rytíř neodolal a klobásu nám okousal.

No jak se říká, v nejlepším se má přestat, a tak abychom to s těmi oslavami v době půstu moc nepřeháněli a nemuseli otčenáše přidávat, jsme v letošním roce upustili od pochovávání basy a rozešli se s tím, že v příštím roce v sobotu 13. února si to všechno vynahradíme.

Děkujeme za podporu Hanáckoslováckému krúžku, panu starostovi Jiřímu Otřelovi, Městu Velké Pavlovice, rodinám Krejčiříkovým a Zborovským, panu Stokláskovi a paní Babulíkové, všem, kteří se průvodu zúčastnili a nebo nás cestou necestou doprovodili.

za Velkopavlovické tradice Zita Dvořáková