Pálava je kraj slunce a vína. Krásnou vycházku si však můžeme dopřát i v zimě. Navíc za pěkného počasí si u Novomlýnských nádrží můžeme připadat jako u moře. Podívejte se s námi na fotografie předsedy Klubu českých turistů v Hodoníně, Jury Michenky, z cesty po českém Toskánsku. O svém výletu nám také napsal pár slov

Pálava se dá projít i pěšky. Připavte si pořádné boty, teplý čaj do termosky a nezapomeňte na mapu. | Foto: Jiří Michenka

Dnešní výlet na Pálavu se povedl. Sluncem zalitý den byl k pěší túře jako stvořený. Rychlíkem Moravan jsem se dostal do Šakvic, a jelikož mi zde před nosem ujel autobus, musel jsem osm kilometrů po silnici přes Strachotín do Dolních Věstonic, a tak jsem za Strachotínem utekl svým dvěma kamarádům. Následoval výšvih na Dívčí hrady s nádhernými pohledy k Pavlovu a Novým Mlýnům, od nichž jsem traversem přes rozcestí Nad schody přešel k Soutěsce, ze které jsem se vyšplhal až na nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů, Děvín vevýšce pět set padesát metrů nad mořem. Kochal jsem se dalšími krásnými pohledy na vodní dílo Nové Mlýny a do Dyjsko-svrateckého úvalu, a na louce pod vysílačem obdivoval umění letců na paraglidech.