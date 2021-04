Čarovná Pálava nikdy neomrzí. Vycházka plná romantiky pohladí na duši

Náš čtenář, Petr Míšek, miluje pobyt venku se svým čtyřnohým kamarádem, fenkou Besi. Hledá správné úhly a při každé vhodné příležitosti fotí, co krásného vidí. My se díky jeho fotografiím můžeme dostat na místa, kde právě nejsme a pocítit to, co jistě i on, když je fotil. Příroda umí pohladit po duši.

Krásně může být i kousek od domova. | Foto: Petr Míšek