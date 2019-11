Vím, že vlastně byly dvě ceny jízdného, pokud se nepletu např. vlaková jízdenka z Šakvic do Brna byla za 64 Kč, jízdenka IDS 49 Kč. IDS funguje od prosince 2008 a hlava mi nebere, že se nemohl problém dvojích cen řešit při zahájení provozu IDS, ne až za 11 roků.

Článek, který jsem četl na internetu se jmenoval "Konec vlakové dopravy v ČR v roce 2020? Napsal jej někdo z nějaké ekologické iniciativy a porovnával v něm přístup k železniční dopravě v Německu a u nás. Přiznám se, že na dnešní ekology mám svůj názor, to nyní nechám stranou, ale s obsahem článku jsem souhlasil.

Je pravda, že po zahájení provozu IDS, když to posuzuji v Hustopečích, ve veřejné dopravě ubylo cestujících. Ale na druhou stranu na silnici přibylo asi šestkrát více osobních automobilů. Často obsazených jen řidičem. Proč? Odpovědět mohu z vlastní zkušenosti. Pokud fungovalo přímě autobusové spojení Hustopeče - Brno a já jsem pracoval v Modřicích, po páté hodině ráno jsem vyšel z domova v Hustopečích a v 5.55 jsem v Modřicích ve firmě stavil vodu na kávu.

Jely tři autobusy a všechny byly "našlapané". Po zrušení přímého spojení, kdo jede např. do Modřic do práce, aby stihl začátek pracovní doby, musí 4.25 vyjet z Hustopečí, nebo v rozmezí 5.20 -5.30 u domu sednout do osobního automobilu a vyrazit do práce. Já myslím, že tady je jasná volba předem.

Podle článku toto chtějí v Německu omezit tím, že dají investice do železniční dopravy, sníží DPH a hlavně zlevní jízdné. Budou se snažit zavést spoje podle potřeb cestujících. Je to již stará zkušenost, při dodávce našich tramvají na Filipíny, úředním nařízením se čtyřikrát snížila cena jízdného v MHD a toto opatření přineslo sedmi násobné zvýšení počtu cestujících v MHD a jejich počet stále narůstal.

Porovnal jsem to s cenami u nás. Když jsme se přistěhovali do Hustopečí jezdil jsem na své rodné Valašsko za 19 Kčs, pak za 38 Kčs, dnes jezdím za 201 korunu jednu cestu. Když pojedeme dva automobilem, dáme cca 450 -500 Kč za pohonné hmoty. Nemusím zbytečně přestupovat jako dnes, jedeme kdy chceme a jak chceme, nejsme vázaní na žádný jízdní řád a ještě ušetříme 304 Kč. Je to smutné, ale kde je motivace k tomu, abychom jeli veřejnou dopravou?

Přeprava nákladů, to je další problém. Nadáváme na kamiony, dáváme jim vše za vinu, ale jak využíváme železniční dopravu? Máme velmi hustou železniční síť, ale umíme ji využít? Vlak je vázaný na koleje, to ví snad každý, pokud firma nemá vlastní vlečku a chce něco poslat vlakem, musí si zajistit na nejbližším nádraží vagon. Pak si zajistit nákladní automobil a lidi, kteří ve firmě zboží naloží a na nádraží je přeloží do přistaveného vagonu.

Jsou to náklady navíc, které se projeví v konečné ceně výrobku. Proto mi není jasné, proč více nepodporujeme kombinovanou dopravu auto + vlak, která umožňuje dopravu "z domu do domu". Její princip je jednoduchý, nákladní automobil doveze kontejner k zákazníkovi do domu, ten jej naloží a odveze na kontejnerové překladiště kde jej naloží na vagon, odvezou na překladiště kde jej naloží a odvezou k příjemci. Myslím si, že by kombinovaná doprava, hlavně její větší využívání, částečně pomohlo i vyřešit kolony na dálnicích a ucpané silnice.

Doprava je páteří ekonomiky, bez ní se neobejdeme, proto si ji musíme zorganizovat tak, aby nám sloužila a při tom neohrožovala životní prostředí.

Jak jsem již jednou uvedl, nejsem vševědoucí ani expert na dopravu, jsem člověk, který si prošel dopravou na různých funkcích. A stále mě zajímá, a to co jsem tady napsal jsou mé zkušenosti, které jsem získal za čtyřicet roků práce v dopravě a logistice.

Vlastimil Tělupil