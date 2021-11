Stejně jako v uplynulých ročnících vítala návvštěvníky navýsost atraktivní přehlídka traktorů a nářadí, kterou vedl skutečný Martin s bílým traktorem a devadesáti koňmi pod kapotou. Velkým zpestřením celodenní vinařské akce byla pro všechny přítomné osobní účast první vicemiss České republiky 2021, velkopavlovická rodačka Sarah Horákové, kterou svatý Martin na pódiu představil a zapředl s ní krátký rozhovor. Nato začali vinaři i s naší vicemiss, nalévat hostům mladé víno a ti se s ní nadšeně fotili. U zahájení nechyběly ani bohyně vína, které tradičně ztvárnila Terezka Fůkalová a Klárka Zborovská. Poté se již návštěvníci, mezi kterými byla i spousta místních občanů, rozešli na ochutnávku vín do sklepů jedenadvaceti otevřených vinařství.

Tentýž termín jako my, vinaři z Velkých Pavlovic, si vybraly i nedaleké obce Rakvice a Vrbice. Těší nás, že ani velká návštěvnost a plné obsazení ubytovacích kapacit příznivce velkopavlovických vín neodradily a na akci přijeli třeba i v karavanech.Za zmínku zajisté stojí Vinařství Pavla Laciny, jež se dlouhodobě věnuje akci VINAŘI JDOU NA DŘEŇ, která se zabývá registrací potenciálních dárců kostní dřeně, ani tuto sobotu tomu nebylo jinak. Návštěvníci se mohli ve Vinařství Lacina do registru kostní dřeně zapsat.Tentokrát byla pomoc věnována malé Nikolce… Nikolka je tříletá holčička, která bojuje s leukémií, potřebuje transplantaci kostní dřeně a bohužel se do dneška nenašel v registru žádný vhodný dárce. Doufáme a pevně věříme, že se to po velkopavlovické svatomartinské registraci změní… Pokud jste tedy zdraví a ve věku 18 až 35 let, zvažte i vy zápis do registru kostní dřeně a pomozte dětem i dospělým, kteří to potřebují…

Svatomartinské otevřené sklepy 2021 byly zakončeny večerní besedou u cimbálu, která se konala v místní sokolovně. I zde byla připravena ochutnávka vín od místních vinařů. Zde se návštěvníci veselili až do pozdních večerních hodin.

Lubomír Zborovský

předseda spolku Víno z Velkých Pavlovic