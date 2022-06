Nejúspěšnější ze Slováckého veslařského klubu byly jeho nejmladší zástupkyně. Eva Kunertová po třetím místě v rozjížďce překvapila skvělou jízdou a v závodě skifů mladších žákyň jedenáctiletých si doveslovala pro titul mistryně Moravy. Druhé místo mezi dvanáctiletými skifařkami vybojovala Natálie Novotná. Obě jmenované spolu usedly také do dvojskifu, na němž si dojely pro stříbro. Třetí stříbrnou medaili do sbírky břeclavských mladších žákyň přidaly Hana Nesňalová a Iva Oslzlá ve společenství se závodnicemi z ČVK Brno na párové čtyřce s kormidelníkem. Sbírku cenných kovů poté zkompletovala Iva Oslzlá, která si na skifu v kategorii žákyň mladších dvanáctiletých dojela pro bronz. V kategorii mladších žákyň se představila také Tereza Trojanová, která na skifu zvítězila ve finále B a spolu s Hanou Nesňalovou na dvojskifu skončily šesté.

Jedinou medaili pro břeclavské mladší žáky vybojoval Matěj Strapina mezi dvanáctiletými skifaři, kde skončil druhý. Ve stejné disciplíně dojel Alex Nešpor šestý. Mezi o rok mladšími závodníky na skifu startoval Marek Gruber, který skončil pátý. Nejblíže byli Tobiáš Trepáč, Štěpán Baláš, Alex Nešpor a Matěj Strapina s kormidelníkem Tomášem Kuriálem medaili na párové čtyřce s kormidelníkem, kde cílem projeli jako čtvrtí. Tobiáši Trepáčovi a Štěpánu Balášovi se na dvojskifu nepodařilo postoupit z rozjížďky.

Břeclavští veslaři bodovali na slavných Primátorkách

V kategorii starších žákyň měl Slovácký veslařský klub pouze dvě zástupkyně – Emu Dreslerovou a Lucii Kapinovou. První jmenovaná si na skifu dojela pro čtvrté místo, druhá jmenovaná skončila na skifu pátá ve finále B. Ema a Lucie spolu usedly také do dvojskifu, kde obsadily 2. místo ve finále B. Mezi žáky staršími nám i sobě udělali obrovskou radost Lukáš Kašík a Jiří Třináctý. Jejich suverénní vítězství bylo zároveň nominací na mezinárodní veslařský kemp Row to Olympic ve Francii. Další medaili, stříbrnou, do své sbírky Lukáš s Jirkou přidali na párové čtyřce spolu s Tomášem Bartolšicem, kormidelníkem Viliamem Gurišem a závodníkem z LS Brno. Tomáš Bartolšic startoval také na skifu, kde se mu však nepodařilo postoupit z rozjížďky.

Dorostenky Sofia Koršalová a Tereza Oslzlá se domů, zřejmě vinou zranění druhé jmenované, bohužel vracely bez medaile. Na dvojskifu skončily ve finále B třetí a spolu s veslařkami z Otrokovic a Hané na párové čtyřce šesté ve finále A.

Polsko i Primátorky. Břeclavští veslaři znovu lovili medaile

Naopak břeclavským dorostencům se dařilo. Titul mistrů Moravy vybojovali účastníci letošního ročníku Olympic Hopes Regatta, František a Denis Zaliberovi, na dvojce. Bratři Zaliberovi byli také součástí dvou posádek, které si dojely pro stříbrné medaile. Nejdříve to byla osma, do které mimo nich usedl i Alex Novák, Martin Rejda a kormidelník Marek

Husařík, poté čtyřka nepárová s Alexem Novákem a Martinem Rejdou. Bronzovou medaili si na skifu vyjel Alex Novák. V tomtéž závodě startoval také Martin Rejda, který cílem projel jako čtvrtý, a Matěj Ivančic, který obsadil šesté místo ve finále B.

Úspěšní byli také junioři Slováckého veslařského klubu. Stříbrnou medaili vybojovali Matějové Halady a Kašík na dvojce. Bronz pak přidali na osmě spolu se závodníky z LS Brno a kormidelníkem Markem Husaříkem. Na dvojskifu skončili Matěj Halady a Matěj Kašík pátí, stejnou příčku obsadil Marek Husařík na párové čtyřce ve společenství se závodníky Olomouce.

Břeclavští veslaři lovili drahé kovy. Uspěli v Piešťanech i Hodoníně

Čtyři medaile do Břeclavi přivezli muži. Aleš Suský se stal dvojnásobných mistrem Moravy, a to na skifu mužů lehkých vah a na „těžkém“ dvojskifu se závodníkem z LS Brno. Pro stříbrnou medaili si dovesloval Adam Dalibor Jurčík na dvojskifu mužů lehkých vah spolu se závodníkem z Olomouce. Chybějící medaili do kompletní sbírky, bronzovou, si vyjeli Aleš Suský, Adam Dalibor Jurčík, Petr Polášek a Lukáš Nešpor na čtyřce párové. Jediným „nemedailovým“ startem břeclavských mužů byl závod Adama Dalibora Jurčíka na skifu mužů lehkých vah, kde obsadil pátou příčku.

Nyní se již všichni veslaři připravují na vrchol sezony – Mistrovství České republiky. Žákovská „republika“ proběhne již týden po Mistrovství oblasti Morava, mistrovství republiky dorostu, juniorů a seniorů pak o týden později. Oba šampionáty se odehrají na umělém vodním kanále v Račicích.

Markéta Nedělová