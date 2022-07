Medailové žně zahájil Aleš Suský, který na dvojskifu mužů lehkých vah spolu s kolegou z LS Brno vybojoval bronz. První mistrovský titul pro SVK Břeclav získala Markéta Nedělová na dvojce žen se závodnicí z ČVK Praha. "Závod byl zcela jasně v režii Markéty a její kolegyně a probíhal systémem start - cíl," hodnotil hlavní trenér Josef Akai. Na třetím místě skončila břeclavská odchovankyně Magdaléna Novotná nyní veslující v Blesku Praha, která získala i stříbro v kategorii žen do 23 let. Markéta dále zvítězila i ve čtyřce bez kormidelníka společně s trénujícími veslařky z Olympu Praha. Zlatý hattrick Markéty Nedělové se nekonal a ze závodu osem žen si Markéta a její kolegyně odvezly krásný bronz.

Břeclavští veslařští žáci v Račicích na mistroství republiky brali čtyři medaile

Zásluhou Aleše Pospíšila a jeho parťáka z SK Hamr putuje titul mistra ČR z dvojky bez kormidelníka mužů do Břeclavi. Závod byl pro břeclavské fanoušky o to zajímavější, že zde startoval i náš olympionik "z Ria" Lukáš Helešic, který si dojel pro bronz. Protože se jednalo o společný závod muži + muži do 23 let, získal Aleš i zlato za kategorii do 23 let a pojede nominační závod před MS.



Matějové Kašík a Halady si s kormidelníkem Viliamem Gurišem v disciplíně dvojka s kormidelníkem dojeli pro stříbro, když nestačili pouze na posádku z Jindřichova Hradce. Další start ve finále "A" Matěj Halady a Matěj Kašík bohužel v medaili neproměnili a na dvojce bez kormidelníka juniorů skončili čtvrtí. To, že v Břeclavi se na dvojkách umí veslovat dokázal Lukáš Nešpor s Adamem Jurčíkem na dvojce mužů lehkých vah v kategorii do 23 let, když získali bronzovou medaili.

Pět titulů, třináct medailí a olympijský kemp. Břeclavští veslaři v Brně zářili



Dorostenci na čtyřce s kormidelníkem nás nezklamali a v sestavě Denis a Franta Zaliberovi, Alex Novák, Martin Rejda a kormidelník Viliam Guriš si doveslovali v dramatickém závodě pro další stříbro. I v posledním závodě programu mezinárodního MČR měl SVK zastoupení. Valtický Martin Ježek si spolu se svými kolegy, se kterými reprezentoval před týdnem na II.kole světového poháru v Poznani, na osmě dovesloval pro stříbrnou medaili. V napínavém závodě podlehli čisté osmě Dukly až v závěru závodu, ve které seděl náš odchovanec Dalibor Neděla, který získal i další titul ve čtyřce párové.

V Brně cinkla dvě zlata, teď čekají břeclavské veslaře slavné Primátorky

Bratři Franta a Denis Zaliberovi skončili v závodě dvojek dorostenců na slušném pátém místě, pouhé půl vteřiny od čtvrté příčky. To je na dorostence "prvoročáky" moc hezký výkon. Stejnou "pátou pozici" pozici v hlavním finále obsadil zkušený Ales Suský ve skifu lehkých vah.

Junioři Marek Husařík s Antonínem Přibilem, který nyní vesluje v Olomouci skončili ve dvojskifu na 11. místě. Sofia Koršalová a Tereza Ozlzlá se bohužel neprobojovali ve dvojskifu i čtyřce z rozjížděk a opravných jízd do dalších finále.

