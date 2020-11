Nového pána pro pětiletého křížence newoundlanda hledají správci psího útulku v břeclavských Bulharech. Přátelský pes se hodí do rodiny s dětmi, protože s dětmi vychází moc dobře a je pořád hravý jako štěně.

Pětiletý novofoundlandský pes Brit hledá nový domov. | Foto: útulek Bulhary

Britovu minulost známe, s vážnými zájemci vše proberu, pejsek může odejít prakticky okamžitě. Brit se hodí do rodiny s dětmi. To je velká výhoda. Děti opravdu miluje. Je to přátelský pětiletý pes, čipován, vakcinován, není kastrován. Nemá žádné zdravotní problémy, je čistotný, na svůj věk se stále chová jako hravé štěně. Vynikající strávník, zařízení neničí, sám být vydrží. Přiběhne na zavolání bez problémů. Spokojený bude v domku se zahradou, dvorem, kde se bude moci dle libosti proběhnout. Určitě jej však nedoporučuji k druhému psovi, s fenkami problém není žádný. Slepice za plotem mu nevadí, ani ho nenapadne je prohánět. Je to velmi kontaktní pes, svou náklonnost vám dá zcela jasně najevo celou svou vahou. Vážní zájemci se mohou ozvat na utulekbreclavbulhary@seznam.cz.