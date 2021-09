Sobota byla v Břeclavi ve znamení závodů dračích lodí. Se svým fotoaparátem byl na místě i David Korda. Děkujeme mu za poskytnuté snímky.

Již dvanáctý ročník závodu dračích lodí pořádá SVK Břeclav ve spolupráci s Torrsen sports 11. září. | Foto: David Korda

V týmech přátel skončily na trati 200 metrů na prvních třech příčkách tyto party: STG Břeclav, Pinkalovi draci a Eragonovi jezdci. Ve firemních posádkách si nejlepe vedli nadšenci z těchto týmů: OTIS, GUMOTEX-Náfuky a The best of BORS.