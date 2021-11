První letošní setkání se uskutečnilo druhý říjnový týden na naší škole. V úterý ráno jsme přivítali sedmnáct studentů a dva učitele z francouzské partnerské školy v aule školy. Studenti sexty připravili bohaté občerstvení a studenti 3.A a septimy pod vedením M. Brúčka nádherné kulturní vystoupení, spíše koncert. I do dalších aktivit projektu se zapojili všichni studenti naší školy a byli průvodci na společných akcích, které jsme zařadili do programu setkání. Ten zahrnoval napříkla d prohlídku města a exkurze do Agrotecu, Mendlova muzea a prohlídky Brna , Lednicko- valtický areál a v sobotu výšlap na Pálavu nebo turistické vycházky do okolí s opékáním špekáčků.

Ve čtvrtek 14.10. po přijetí starostkou města v obřadní síní hustopečské radnice pokračoval program oslav celosvětové kampaně Erasmus Days 2021 účastí francouzských studentů přímo ve výuce angličtiny a francouzštiny v některých třídách. Na odpoledne připravili naši studenti mnoho sportovních, výtvarných a hudebních aktivit. V aule školy jsme měli prezentaci nejen našich úspěšných projektů, ale také vyučující anglického jazyka Martin Ondryáš motivoval naše studenty k zapojení do projektu Erasmus+ při studiu na vysoké škole sdílením svých bohatých zkušeností. Večerní program pokračoval v moderní kuchyni v prostorách Pavučiny, kde byli francouzští hosté ubytováni. Studenti se rozdělili do skupin a domluvili na receptech české a francouzské kuchyně. Bylo veselo, studenti vařili, pekli, chutnali jídla , ale i zpívali a tancovali až do pozdních večerních hodin. V neděli při společné cestě do Francie jsme prožili hezký slunečný den prohlídkou Prahy.

Další týden následovalo setkání ve francouzské škole, kterého se zúčastnilo čtyřiadvacet našich studentů v doprovodu tří učitelů. Do programu, který byl velmi bohatý, zařadili organizátoři hodně společných aktivit i ve městě Le Mans, společnou prohlídkou historického města pod vedením neziskové organizace EU, která připravila i překvapení v podobě společné fotky s vlajkami našich zemí a EU. Hned první večer jsme byli také slavnostně přivítáni vedením školy s bohatým občerstvením. V dalších dnech program pokračoval zapojením našich studentů přímo do výuky, společnou prací na výstupu projektu v aplikaci wordpressu a sportovními a kulturními aktivitami v krásných prostorách školy. Nechyběly ani společné výlety za poznáním některých míst z kulturního dědictví UNESCO. V

úterý jsme vyrazili na pobřeží Normandie, místa vylodění vojáků spojeneckých armád 6. 6. 1944 na území okupované fašistickým Německem. Navštívili jsme město Arromanches, v němž se nacházel spojenecký přístav, a pláž Juno u městečka Courseulles-sur-Mer, kde se nachází muzeum dokumentující podíl Kanaďanů na invazi. Cílem čtvrtečního programu byla návštěva zámku Saumur a projížďka lodí po Loiře a také exkurze do firmy Ackerman s interaktivní přednáškou o výrobě šumivého vína.

Sobotní program jsmeu už měli bez francouzských přátel, z Le Mans jsme odjeli velmi brzy ráno, abychom krásný den strávili návštěvou zahrad zámku Versailles s dopolední fontánovou show a v poledne se vlakem RER za dvacet minut přepravili do Paříže přímo k Eiffelově věži. Metrem jsme se dále přesunuli z náměstí Trocadero na náměstí Concorde a poslední zastávkou krátkého pobytu v Paříži byl Louvre, kde jsme strávili sice pouze dvě hodiny, ale studenti je využili k návštěvě expozice podle svého zájmu. Tato dvě setkání zakončila úspěšně náš společný projekt Erasmus+KA2, jehož cílem bylo nejen naplnit „Let´s take a CLIL together“, ale především navázat přátelství, která budou jistě pokračovat individuálně i v budoucnosti.

A jak vidí přínos výměnných pobytů někteří naši studenti? „Jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit projektu Erasmus+ a podívat se poprvé do Francie. Navštívili jsme naši partnerskou školu a dostali jsme možnost nahlédnout do každodenního života místních studentů. Já i ostatní spolužáci jsme s Francouzi navázali silný vztah. Proto není překvapením, že si s nimi píšeme i přes takovou vzdálenost. Sám se chci do Francie za několik let znovu podívat. A moji noví přátelé mi hned nabídli, že se spolu můžeme setkat. A nakonec jsem konečně dostal motivaci naučit se lépe anglicky“. Š.F. „Během projektu jsem načerpal nové zkušenosti a dovednosti – procvičil jsem se v komunikaci v anglickém jazyce, naučil jsem se spolupracovat se zahraničními studenty… Projekt s sebou přinesl i praktické znalosti – cestoval jsem komplikovaným metrem Paříže, naučil se jak lze v metru naplánovat trasu, také jsem si objednával,nakupoval a platil v odlišné peněžní měně a celkově se orientoval v rozdílných zvyklostech a pravidlech v cizí zemi“. P.J. „ Co se týče areálu a vybavení školy, to mi přijde na vysoké úrovni. Zaujaly mě trenažéry pro výuku řízení traktoru i školní kravín. Uvědomil jsem si, že škola není všude jen o teorii, jak jsme zvyklí na gymnáziích. Na závěr snad jen můžu zopakovat, že jsem rád za účast v projektu. Viděl jsem spoustu míst, kam se v dohledné době znovu nepodívám. Kromě toho mi projekt také poskytl cenné kontakty i nová přátelství s francouzskými studenty. Až pojedu navštívit Francii příště, s nově nabytými zkušenostmi se tam určitě neztratím“. J.B.

Jarmila Čeperová, koordinátorka projektu Erasmus+