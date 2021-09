První polovina týdne patřila ve Vrbici tradičním krojovaným hodům. Další velkou slávu obec chystá na víkend. V neděli přijede biskup Vojtěch Cikrle, aby požehnal nový obětní stůl v rekonstruovaném kostele svatého Jiljí. Děkujeme Miroslavě Jaubčíkové za pěkný příspěvek a fotky

Vrbice slaví svoje tradiční krojované hody. | Foto: Miroslava Jakubčíková

Zajela jsem se podívat Na Vrbici, kde byly tradiční hody. Nikdo nejde do práce, všichni mají dovolenou. Chodívala jsem tam, z Kobylí také. My říkáme na Vrbicu, protože je na kopci. V kostele sv. Jiljí, bude v neděli 29. srpna velká sláva. Při mši v deset hodin dopoledne požehná biskup Vojtěch Cirkle nový obětní stůl, kostel totiž prošel celkovou opravou vnějšku i vnitřku. A to ještě nebude konec zajímavého dění ve Vrbci. Už příští sobotu totiž vinaři chystají otevřené sklepy.