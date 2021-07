Hodové veselí uzavírají v Rakvicích vždy v sobotu po velkých hodech ještě hodky. Děkujeme Jiřímu Kosíkovi za krásné fotky z hodkového veselí.

Rakvická chasa s chutí slavila hodky. | Foto: Jiří Kosík

Rakvická krojovaná chasa slaví hody vždycky na konci června, kolem svátku svatého Jana Křtitele, kterému je zasvěcený tamní kostel. Náležitě je Rakvičtí oslavili i letos, od 26. do 28. června. Hodovou máju postavili chlapi už ve čtvrtek před hody a hlavní sláva pak začala v sobotu první podvečerním průvodem a pokračovala do neděle. První červencovou sobotu pak následovaly tradiční hodky i s oblíbeným dětským sólem. Fotograf Jiří Kosík se do Rakvich chystal už dlouho. "Loni to nevyšlo, protože nám naše plány zhatila korona. No a letos, letos nás poctilo návštěvou tornádo. Dlouho se nezdrželo, ale nechalo za sebou pěkný nepořádek. Upřímně jsem nevěděl, jestli se mi podaří dostat aspoň na hodky. Ale udělal jsem pro to maximum, povedlo se a jsem rád, že to vyšlo. Moc fajn lidi, snad se potkáme i za příjemnějších okolnostím," hodnotil Kosík.