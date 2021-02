V muzeu v Kobylí máme sice pořád zavřeno, ale pořád něco děláme. Kromě vyklízení dvou místností před malováním, jsme vyzkůšali další kobylsků specialitu - Bomby. Ty si určitě pamatuje každéj z Kobylí a okoli.

Tetičky z Kobylí si tentorkát po vyklízení dvou místostí obecního muzea napekly bomby. | Foto: archiv muzea

Nechyběly na žádných ostatkách, nosily se do kúta na aldamaš po draní peří, na zabijačce a na další rodinné oslavy. Mňam, ty sů, šak jsme si jich zaslúžili po tej dřině. U nás v Kobylí to sů bomby, o kousek dál myši a taky větry. Ale ono je to jedno jak se to menuje. Je to moc dobrý. Když máte přebytek bílků, tak je to výborná varianta, jak je upotřebit. U nás, když se dělali koláče, tak jen ze žloutků, to samé koblihy. Proto asi naše babičky vymyslely bomby.