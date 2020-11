Festival se konal nejen v zázemí nově otevřeného Návštěvnického centra Mušov – Brána do Římské říše, ale především na tzv. Římském vrchu, v prostranství mimořádné archeologické lokality doby římské u nás. Celkem přes 800 návštěvníků shlédlo jak po více než 1800 letech od doby vlády císaře Marca Aurelia opětovně táboří římští legionáři pod Pálavskými vrchy. Návštěvníci tak měli jedinečnou možnost vidět, prožít, ale i ochutnat něco nevšedního z této historické epochy.

A jak takový římský voják vypadal? A koho tady vlastně mohl potkat? To vše a mnohem více plnilo program třídenního festivalu. Zahájení proběhlo v pátek spolu s příchodem legionářů na Mušov, kteří si na návrší kopce v blízkosti osady místních barbarů vystavěli svůj tábor. V jeho prostorách se pak odehrával hlavní program festivalové soboty. Návštěvníci tak mohli nahlédnout nejen do každodenního života vojáků, „osahat“ si výstroj a výzbroj legionářů, zažít gladiátorský souboj válečníků, ale také se aktivně zapojit například do hry zvané harpastum, přirovnatelné k dnešnímu rugby. Na své si přišli i milovníci historických faktů, kteří se formou divadla a odborných přednášek na téma římsko-barbarské vztahy, římská gastronomie, vývoj chladných zbraní či historie archeologických výzkumů na Mušově dozvěděli nejednu zajímavost. V římské taverně pak návštěvníci mohli ochutnat pokrmy připravované podle autentické kuchařky ze 4. století našeho letopočtu, v řemeslných stáncích zakoupit něco na památku či si dokonce takový předmět vlastnoručně odlít z bronzu. Bohatý program čekal také na rodiny s dětmi, kdy si i ti nejmenší mohli vyrobit předměty v dětských dílničkách anebo se zapojit do dětské bitvy. Sobotní večer vyvrcholil soubojem Římanů proti Germánům.

Festival Germania subacta je plánován jako každoročně konaná akce, proto neváhejte a přijďte se podívat, jak to zde mohlo vypadat před 1800 lety. Za rok se budeme těšit znovu!

Akci zorganizoval Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. za finanční podpory Jihomoravského kraje, obce Pasohlávky a spolupráce s Aqualand Moravia.

Johana Malíšková