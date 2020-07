Hustopeče - Chtěla bych velice poděkovat bývalé paní ředitelce Mgr. Ludmile Herzánové a nynější paní ředitelce Mgr. Ivaně Matějíčkové za to, že umožnily našim třem dětem vzdělávat se na základní škole Nádražní v Hustopečích.

Se třemi dětmi chodila na rodičáky 18 let | Foto: Ilustrační foto/archív ZŠ Nádražní Hustopeče

Nejsme z Hustopečí, o to to poděkování je násobné. Bylo to pěkných osmnáct let, kdy jsem tuto školu navštěvovala jako rodič. Nevynechala jsem žádné zahájení školního roku ani žádný ,,rodičák", protože setkání se všemi jejími milými učiteli jsem si nemohla nechat ujít. Všichni učitelé, i ti, co jsou již v důchodě, byli skvělí a to bez výjimek. I naše děti na ni vzpomínají s úsměvem na tváři a to je vlastně to nejdůležitější, nejhezčí.