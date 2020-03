Chtěla bych moc poděkovat všem zdravotníkům za vynaložené úsilí a obětavou práci a stejně tak i všem dobrovolníkům za ochotu a pomoc všude tam, kde je potřeba.

Je to krásny pocit, když se národ semkne. Hana Hauptová, Valtice | Foto: osobní archív autorky

Měla jsem pocit, že se ztrácí z lidí pokora a téměř každý se žene jen za svým cílem. Je to krásny pocit, když se národ semkne. Kéž by to vydrželo i až se vrátí život do normálu.