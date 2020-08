Autojeřáb nezvykle velkých rozměrů ohromil kolemjdoucí na jihu Brna, když pracoval na novém mostě přes řeku Svratku. Byl mezi nimi i Pavel Jelínek a stroj natočil. Své zážitky můžete ve čtenáři reportérovi sdílet s ostatními i vy.

Obří autojeřáb pracuje na mostě přes Svratku v Brně | Foto: Pavel Jelínek

Nový most přes Svratku za obchdními domy IKEA a Tesco je již nad řekou. Postaral se o to údajně největší jeřáb svého druhu v Česku. Nějaký čas ale zajisté ještě budou trvat dokončovací práce. Od té doby, co bylo těleso mostu umístěno nad řeku, se práce, pohledem laika, nijak moc nepohnuly. A pracovní tempo zde není nijak intenzivní.