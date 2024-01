Harmonikářské melodie ovládly v sobotu 27. ledna sál hustopečského kina, kde se konalo již druhé Setkání harmonikářů. Podobně jako v minulém roce byla akce beznadějně vyprodaná. Organizátorkou setkání se stala opět Miroslava Šubíková, která je známá svou vášní pro harmoniku a folklor.

Podruhé a opět vyprodáno. V Hustopečích se konalo Setkání harmonikářů | Foto: Město Hustopeče

Paní Šubíková, ve spolupráci s Marketingem a kulturou města Hustopeče, připravila pro návštěvníky pestrý program. „Pozvala jsem harmonikáře a heligonkáře a hosty tak, aby to bylo pro publikum hlavně pestré. Aby to byli ženy, muži i děti. Hrají tady přátelé ve dvojici, ve trojici, ve čtveřici – hlavně aby to bylo zajímavé na pohled i na poslech,“ uvedla paní Mirka.

Po dvou hodinách plných veselých vystoupení následovala přestávka, během které účinkující sklidili bouřlivý aplaus.„Pro nás pro všechny, kteří jsme zde na podiu, je nejdůležitější, aby si návštěvníci s námi zazpívali, aby zapomněli na každodenní starosti a měli celkově dobrý pocit, že to odpoledne strávili ve společnosti milých lidí, pěkných písniček a v dobré náladě,“ hodnotí setkání Šubíková.

Zdroj: Youtube

Na výběru hostů měla Mirka Šubíková volnou ruku, a tak pozvala své přátele a známé z blízkého okolí. Velkým překvapením byli Heligonkáři zpod Bielej hory, manželský pár ze Slovenska, jejichž vášeň pro lidové písně je známá daleko za hranicemi. Své umění předvedl i 10letý Mirko Holba se svou sestrou Natálkou, kteří byli pro mnohé návštěvníky největším překvapením odpoledne.

Už nyní se můžeme těšit na třetí ročník Setkání harmonikářů, který se uskuteční poslední lednovou sobotu roku 2025. Miroslava Šubíková a celý organizační tým vás na tuto akci srdečně zvou.