Možná pro letošek jednu z posledních příležitostí ochutnat vína při setkání přímo s vinaři ve sklepní ulici měli milovníci dobrých vín v Horních a Dolních Věstonicích. Děkujeme Tomáši Benešovi za pěkné fotky ze dne otevřených sklepů.

Vinaři v Horních a Dolních Věstonicích přivítali třetí listopadovou sobotu přátele dobrých vín při prvním podzimním dni otevvřených sklepů. | Foto: Tomáš Beneš

Milovníci dobrých vín se v sobotu letos podruhé vrátili do Horních a Dolních Věstonic. Místní vinařský spolek totiž uspořádal svůj premiérový podzimí den otevřených sklepů. "Akce se moc vydařila, přišlo 752 lidí a přálo nám i příjemné počasí. Lidé si kromně našich vín pochutnali i na regionálních specialitách. Byl to příjemný den! Letos asi poslední akce na Moravě v normálních podmínkách," ohlédl se Tomáš Beneš z pořádajícího spolku. Jak dodal, pořadatelé na vstupu kontrolovali, zda návštěvníci splňují platná opatření. "Velká většina měla očkování, asi pětina se prokázala platným testem, jak to pravidla ještě umožňovala," podotkl Beneš.