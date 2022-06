Břeclavští veslaři a naše odchovankyně minulý pátek startovali v českém týmu na regatě olympijských nadějí v úolské Kruszwici. Bratři Denis a František Zaliberovi byli členy vítězné osmiveslice. Startovali také v závodě dvojek, kde skončili na čtvrtém místě. Další vítězství zaznamenala naše odchovankyně Gabriela Snopková (nyní studující ve sportovním Gymnáziu v Pardubicích), když zvítězila ve čtyřce nepárové. Celkově naše výprava zvítězila i bodově a odvezla si krásný pohár za celkové vítězství. Ke státům CEFTA se přidaly také posádky z Rakouska a Ukrajiny. Hned po regatě celá dorostenecká výprava cestovala zpět do Prahy posílit své posádky na víkendové pražské Primátorky.

Primátorky jsou hlavně veslařským závodem osmiveslic, kde je doplňuje závod skifů žen a mužů. Závod se jede na dva kilometry, což je olympijská trať.

Tohle sportovní klání si získalo kultovní status a jeho věhlas je srovnatelný snad jen s překážkovým dostihem Velká pardubická. Primátorky jsou pokládány za takzvané rodinné stříbro: překračující pouhý sportovní rámec a mají významný společenský a kulturní přesah. V Praze panovalo pěkné počasí, dobrá nálada a i diváci u obrazovek mohli detailně sledovat na ČT sport, bojovné sportovní výkony.

V Brně cinkla dvě zlata, teď čekají břeclavské veslaře slavné Primátorky

A jak si při této mimořádné příležitosti vedli Břeclaváci?

Nejočekávanější byl hlavní závod mužů, kde hájil břeclavské barvy Aleš Pospíšil ve společenství s veslaři z pražského Hamru. Po rozjížďkách, kdy měla právě tato loď nejrychlejší čas a porazila s náskokem loď ČVK Praha, kde byl veslovodem břeclavský odchovanec a olympionik z Ria Lukáš Helešic, byla tato posádka mírným favoritem. "Startovat v hlavním závodě před televizními kamery je čest pro každého veslaře. Závod byl všeobecně velmi vyhecován, já startoval poprvé v hlavním závodě mužů a proti Lukáši. Po startu až do slavné zatáčky (cca 800m po startu) byly lodě Slávie, my a ČVK Praha na stejné úrovni. Po zatáčce si všechny lodě dávají "nástup" - trhák, který nejlépe vyšel vítězné Slávii a až do cíle ještě náskok mírně navýšila," hodnotil v cíli Aleš Pospíšil konečné druhé místo.

Nejblíže k vítězství měla osmiveslice žáků ve společenství s veslaři z ČVK Brno. Souboj před cílem vyšel lépe sveslované posádce z Olomouce kdy zvítězili před naší lodí o 1,4 vteřiny. Ve stříbrné posádce seděl, Lukáš Kašík, Jiří Třináctý a Tomáš Bartolčic.



Další stříbro získala Markéta Nedělová v "televizním závodě" závodě skifu žen, kdy nestačila pouze na olympioničku a momentálně nejlepší skifařskou ženu v republice Lenku Antošovou.

Břeclavští veslaři lovili drahé kovy. Uspěli v Piešťanech i Hodoníně

Ve finálovém závodě osmiveslic dorostenců skončila naše posádka ve společenství s veslaři z Bohemians na slušném čtvrtém místě. Zde zastupovali Břeclav bratři Denis a František Zaliberovi, Alex Novák a Martin Rejda.

Ve skifu můžu nás reprezentoval Aleš Suský a Petr Rampula. Sítí rozjížděk, opravných jízd a semifinále se nakonec lépe vedlo Aleši Suskému, který skončil ve finále B na třetím místě a celkově obsadil osmé místo.

Z hladiny na palubovku. Břeclavští veslaři dřeli na trenažérech. Novák má zlato

Dvš vítězství jsme u Primátorek do Břeclavi přece jen přivezli. Už v pátek byla Markéta Nedělová členkou vítězné posádky University Karlovy v závodě universitních osem. V sobotních závodech veteránů zvítězili Zdeněk Šil a trenér Josef Akai ve společenství s Ostravou a Hodonínem před Olomoucí, Slávií a dvěma loděmi Bohemians. V následujícím závodě starších veteránů vybojovali druhé místo za lodí ČVK Praha, Karel Vaněk, Václav Tuček a kormidelník Milan Koníček ve společenství s veslaři z Olomouce, Hodonína a Mělníka. V závodě veteránek se umístila Slávka Kouřilová ve společné posádce s Ostravou a ČVK Brno na čtvrté pozici.

Veslařský oddíl Břeclav