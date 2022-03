Do porodnic ve městě Luck a Lvov Nehemia dodala zdravotnický materiál, stejně tak i do polní nemocnice v Bolechivu. Potraviny dodala církvi ve volyňské oblasti, která z nich vaří jídlo pro seniory a další potraviny rozdává potřebným v okolí. Peníze z finanční sbírky pomohly například pro zajištění převozu 178 dětí z kyjevského dětského domova do Německa.