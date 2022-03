O své bezprostřední zkušenosti se současnou situací na Ukrajině se se mnou podělil pan Jaromír z Břeclavi. „Rozhodli jsme s manželkou pomoci a už podruhé jsme vyrazili na Ukrajinu s dodávku naloženou věcmi, jídlem. Zpátky sebou povezeme dvě maminky se třemi dětmi. Nemají nic, přišli o vše a čekají až budou moct odjet. Chceme je vzít k nám a spravit jim dvě místnosti k žití u nás doma vedle garáže, aby zase měli aspoň trochu pocit, že jsou lidi a děti by normálně mohli chodit do školy,“ napsal ni nedávno pan Jaromír.

Brzy se ozval znovu, cestovali daleko, až na východ Ukrajiny do Luhanské oblasti. „Dostali jsme vízum až přímo do samotného pekla. Nejvíce tam nyní chybí vojenské vesty, přilby, zbraně, armádní vybavení, celkově vše, na co si vzpomenete A chybí lékařské věci a hlavně dobré ošetření. Proto díky všem, kdo posílají peníze.. Děkuji hlavně za ty lidi, co jsou tam. Každý z nich je hrdina,“ zdůraznil pan Jaromír.

Adéla Lelková