Zahrada se začíná měnit před očima. O prázdninách v ní s neuvěřitelným nasazením pracovaly děti z příměstských táborů Malých bojovníků pod vedením Petra Dohnala, který se zabývá koučováním a rozvojem dětí. Krumpáče, lopaty a radost z odvedené práce je uchvátily natolik, že se do zahrady vrátily dokonce třikrát. Zapojily se také děti z příměstského tábora Domeček v přírodě DDM Mikulov. Všem děkujeme za pomoc.

Do proměny zahrady se můžete zapojit i vy. V sobotu 9. října 2021 od 10:00 do 18:00 pořádáme zcela zdarma Kurz tradičního dláždění kamenem. Proč byste měli přijít? Vyzkoušíte si pořádné řemeslo pod vedením profesionálních lektorů, a při pokládání dlažby u vás doma vás už nic nezaskočí. Setkáte se s přáteli a poznáte nové tváře. Zapojíte se do jedinečného projektu proměny farské zahrady. Účastnit se může celá rodina, protože bude dost práce i zábavy pro všechny. Budeme nejen dláždit, ale také připravovat zahradu na zimu, sázet trvalky a péct vynikající špekáčky. Nenechte si ujít hlavní okrašlovací akci letošního podzimu! Na kurz, brigádu a podzimní setkání v jednom můžete přijít kdykoliv během dne. S sebou si vezměte jen pracovní rukavice, občerstvení a všechno další zajistíme my.

Děkujeme za přízeň i podporu a těšíme se na vás!

Okrašlovací spolek Mikulov