V neděli 3. října se uskuteční již pátý ročník akce nazvané "Jízda časem". Zváni jsou všichni od motorkářů přes batůžky až po fandy motorek. Akce se mohou účastnit motorky všeho stáří i všech kubatur. Hlavní je si užít pohodu a společnou projížďku. Sraz všech motorek bude ve 13:00 na parkovišti před Kulturním domem ve Velkých Bílovicích a po oficiálním zahájení akce v 13:30 se vydáme na společnou jízdu ve 14:00. Trasa vyjížďky povede z Bílovic přes Podivín, Lednici, Bulhary, přes Nové Mlýny do Přítluk, Rakvic, Trkmance a zpět do Velkých Bílovic.

Možná je to zvláštní, ale Břeclavsko je kraj zaslíbený nejen milovnikům vína, ale také motorů a kol všech druhů. V neděli se například do Velkých Bílovic sjednou majitelé a milovníci motocyklů všech možných značek, velikostí a kubatur. Děkujeme Zdence Nejezchlebové za pěkný příspěvek a fotky z předchozích Jízd časem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.