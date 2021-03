Novomlýnské nádrže jsou nejen lokalitou vyhledávnou turisty, ale i rybáři a v neposlední řadě fotografy. Cesta k nádržím zaručuje pohodový zážitek a skoro jistě zde spatříte i krásné výjevy ze života fauny i flory. Naše čtenářka se s námi podělila o fotografie z Pálavy s motivem odcházející zimy. Pošlete nám i vy své fotografie na e-mailovou adresu breclavsky@denik.cz.

Po době ledové přichází jaro. FOTO: Miroslava Jakubčíková | Foto: Deník / VLP Externista

Ráda fotím Pálavu, protože je krásná a fotogenická každou minutou, ať prší, svítí slunce, ať mrzne nebo padá sníh. Chodím k vodě hodně často. Mám to z domu jen kousek, protože bydlím v Šakvicích. A tyto fotky jsou právě, když jdete přívozní cestou k přehradě nově vysazenou lípovou alejí, ( a to díky naší paní starostce, protože se hodně stará o obec, za to jí patří velký dík).