Sešli v jsme se v sobotu kině Koruna v Břeclavi, abychom představili nový a poslední autorský kalendář Malířův rok s obrazy Antonína Vojtka. Připravovali jsme ho s velkou péčí ve spolupráci s Jarkem Minaříkem. Poprvé mohli návštěvníci také vidět zlaté těleso s jeho strážci. Vyslali jsme do světa naše Poselství naděje, které krátce ho uvedl Lukáš Prudil. Děkujeme Jitce a Antonínu Vojtkovým za krásný příspěvek a Jarkovi Minaříkovi za fotky

Dvacátý a poslední kalendář Malířův rok představil v sobotu v břeclavském kině malíř Antonín Vojtek. | Foto: Jarek Minařík

Snažili jsme se připravit zajímavý a pestrý program, který vždy bývá součástí našich setkání. Úžasný vstup do celého program připravil Pavel Hoďa, následovalo mistrovské vystoupení světových umělců Vladislava Bláhy a jeho ženy Tani Drobysh. Během odpoledne jsme se zaposlouchali do písní legendárního Břeclavanu. Zázemí kina nám dovolilo promítnout video Mirky Šubíkové a také jsme si užili nádherné podívané díky projekci obrazů Antonína Vojtka.V zácným hostem a kmotrem posledního kalendáře se stal novinář, zahraniční zpravodaj a nyní ředitel České televize Ostrava Miroslav Karas. Měl rovněž tu čest, jako první vyslat do světa poselství (vzkaz), které bude přečteno za 100 let. Tuto možnost dostal také starosta města Břeclavi Svatopluk Pěček, dále poslankyně Jana Krutáková a čtveřici doplnil senátor Rostislav Koštial.