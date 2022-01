Jako každý rok volí poštorenská chasa na na Štěpána svoje stárky. Nejdřív se jde ale do kostela, kde pan farář slouží mši za chasu a Koňary a hned poté směřují kroky všech zúčastněných do místní hospůdky na Rožku, kde se volba stárka tradičně koná. Poštorenská chasa se dlouhodobě potýká s nedostatkem chlapců, proto byly do čela chasy pro následující období zvoleny sestry Fialkovy. Poté následovalo povinné koledování na faře a následně po poštorenských domáctnostech.