Už po jednatřicáté se na ledové ploše zimního stadionu v Břeclavi odehraje legendární hokejový zápas, který poměří síly mezi pedagogy a maturanty Gymnázia Břeclavi. Tento jedinečný sportovní duel se uskuteční ve středu 31. ledna, a to hned po slavnostním předávání vysvědčení, od 12 hodin.

Trénink maturantů | Foto: poskytla Svatava Rudolfová

Akce nabídne kromě napínavého sportovního zážitku také bohaté občerstvení připravené samotnými maturanty. Tento rok má sportovní událost navíc významného hosta. Na ledě se totiž představí i hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, který se postaví jednou za maturanty, podruhé za učitelský sbor.

Turnaj je veřejný a vstup je zdarma, takže neváhejte přijít povzbudit své favority, ať už držíte palce pedagogům nebo maturantům.

Tanečky, hudba a dobrá nálada. Tak vypadal farní ples v Hustopečích

„Nemáme zprávy o tom, že by jiná škola podobné utkání hrála. Není to vůbec jednoduché třicet let udržet tradici sportovní události, kterou žije celá škola," komentuje středeční zápas Jiří Petrjanoš, tělocvikář a pamětník prvního zápasu.

Jedinou díru v dlouhé historii hokejových zápasů způsobil covid v roce 2021. Trénovat se začíná už v září, na led se chodívá i v půl sedmé ráno, večer se končívá před půlnocí. Dresy si navrhují a platí sami maturanti, pedagogický sbor si výstroj pořizuje také každý sám. Statisticky si radosti z vítězství častěji užívají učitelé.