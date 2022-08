Náročné hody v Bořeticích. Fotograf si užil dlouhou hodovou neděli

Po vzoru hesla “nevyměkneš” panuje v chladícím návěsu arktická zima kombinovaná s vichřicí. Právě tady se odehrává samotný košt a je na prvních odvážlivcích, aby vlhkost v kamionu postupně zvýšili a tím způsobili námrazu na klimatizaci. To začíná být v podstatě klasický způsob, jak se do návěsu mohou kromě úplných magorů podívat i normální lidé. Svařáky vám nalívají zimními doplňky vybavení odvážlivci: Terka Teturová, Daniel Kurečka a Eva Kulíšková.

V areálu opět najdete partnerské stánky: můžete ochutnat víno od Vinařství Musil, výrobky od Sociálně terapeutického centra Radost, nechybí ani náš stánek s merchem a reklamními předměty, které prodává Katka Charvátová. Míchané drinky včetně letošní novinky s názvem Štrúdl vám připravují Daniel Štach ml. s Adélou Ryzou a Adélou Melovou. Prodejní slogan “Kdo pije Štrúdl, ten je hustej” evidentně zabral, protože Štrúdl se od samého začátku stává nejprodávanějším drinkem večera těsně následovaným evergreenem v podobě Brumovské Mrdy. Z hlediska piva jsme vsadili znovu na Pilsner Urquell ve výčepu pod vedením vinaře Petra Mikulici spolu s týmem Kamil a Peťa. Se stylovým Fiatem 500 vám dělal kafé Tommy kofi, přičemž minimálně první dvě hodiny jede kafé mnohem víc, než kořalky.

Po minulém roce jsme zredukovali počet vystoupení hudebních těles ze čtyř na tři. Přeci jen lidi v pátek ještě hákují a sotva stíhají začátek akce, takže víc kapel se nám do současného programu jednoduše nevleze. I tentokrát jsme vsadili na profesionální stage v podobě multimediálního kamionu AGROTEC Promotruck. Zvučil Matěj Ostřížek, a tak ani letos nebyla nouze o světelnou show, kouřové efekty ani pořádný zvuk. Úvod si vzali na starost nováčci Koštu Cross The Maze, kteří ve svém přibližně čtyřicetiminutovém setu představili vlastní tvorbu. Po Cross The Maze naskočí na pódium kapela Bulvaar, která se v letošním roce dostala do finálové pětky možných předskokanů Scorpions. Bulvaar je s novodobou historii našeho koštu pevně spojen, neb hrál na všech třech letních ročnících. A co víc: pro letošní vystoupení si připravil překvapení v podobě nové hymny Koštu svařáků. Kapele Bulvaar tímto nesčetněkrát děkujeme. Jejich vystoupení bylo tradičně plné energie, skvělých kytarových rifů a jejich vlastních chytlavých písní. Je těžký prorazit s originální tvorbou, ale je to správná cesta. A tak zase znovu říkáme: Když něco doopravdy chceš, realita se ti přizpůsobí. Kluci, vydržte.

Zdroj: Youtube

Po Bulvaaru přebírá štafetu i publikum olomoucká kapela Jamr’s. Toto uskupení zahrálo všem dobře známé pecky, a tak nechybělo třeba Sweet Home Alabama od Lynyrd Skynyrd, nebo famózní kompilace hitů od skupiny Queen. Přestávku Jamr’s přibližně 0:30 jsme využili k vyhlášení výsledků Koštu svařáků.

První soutěží večera je Mistrovství v loupání buráků. Úkolem soutěžících je co nejrychleji naloupat 11 a půl buráků, přičemž je potřeba buráky pěkně očistit a hlavně trefit správný počet. Vítězem se v napínavém souboji stává Jitka Klapková z Jičína, druhá končí Silvia Majtanová reprezentující Slovensko a bronzovou příčku obsazuje Pavel Kovář z Kobylí. Všichni soutěžící předvedli šikovné prsty i že mají pod čepicí a umí počítat do 11,5, za což jim patří uznaní.

Z pohledu soutěží je vrcholem večera tradiční Lyžařská kooperativní trojka. Počet týmů jsme limitovali tak, abychom měli tři rozstřely tří družstev po třech soutěžících a vítěze jednotlivých klání rovnou postavili do finále. Z hlediska lyží je opět na výběr z modrých lyží, co vynikají v zatáčkách a červených, které jsou extra rychle na rovinkách. Hnědé lyže nevynikají v ničem –⁠ jsou prostě posrané, ale najdou se běžci, kterým právě toto specifikum vyhovuje. První trojce trojic je extrémně silná a vypadá to, že letos nám na košt dorazili profesionální běžci. Hned první běh je napínavý a rozhoduje až v cíli, nicméně vítězně z tohoto klání odchází Zdravotní hudebníci.

V druhém rozstřelu už se dočkáme i prvních pádů a havárií. Po problémech s otočkou se vzpamatuje tým Brumovská naděje a závod nakonec završí na prvním místě. Jen pro zajímavost: v tomto týmu není nikdo z Brumovic. Třetí souboj suverénně vyhrává tým pokémonů, kteří dokonce zapomenou zabrzdit a jejich nekompromisní postup vpřed zastaví až pódium. Vrcholným vystoupením tohoto běhu je ale i přesto show týmu Morkovská chasa, který připomíná trápení dezorientovaných indiánských stařen. Podívejte se na video a pochopíte. Nad vesnickými souputníky se nakonec slituje přihlížející Verča, která zamotaným kamarádům pomůže najít rytmus.

Teď už je na řadě jen finále a my napjatě čekáme, kdo bude nejnadanější lyžařskou trojkou. Při otočce havaruje tým Pokémonů a zcela vyrovnaně do cíle pokračuje tým Zdravotní hudebníci a Brumovská naděje. Zde se projeví výhoda rychlosti červených lyží a tým Brumovská naděje těsně vyhrává. Bylo to napínavé jak malé trenky a už se těšíme, až se z Lyžařské kooperativní trojky stane plympijský sport, protože za kolébku této disciplíny bude jistě označován právě Košt svařáků.

Zdroj: Youtube

Vítězové Koštu svařáků 2022Jak už bylo řečeno dříve, kolem půl jedné nastává ta slavná chvíle vyhlášení vítězů Koštu svařáků 2022. Tentokrát se nám sešlo 18 vzorků, jejichž autoři byly převážně z Brumovic a Velkých Pavlovic. Třetí místo získává svařák Kulišárna od Evy Kulíškové. Eva si za bronzové umístění odnáší ekologický mobilní záchod. Mobilní záchod je skvělý doplněk třeba na grilovačky, protože umožňuje vykonat potřebu, aniž byste opouštěli diskuzi.Druhé místo si pro sebe uzmula Lucie Světlíková se svařákem Rudá Číča. Dostává od nás sedmimílové boty, což je speciální obuv z budoucnosti, která vám prodlouží nohy přibližně od 50 centimetrů. Výhod je nepřeberně: předně už vám nikdy neujede autobus, můžete sbírat třešně, meruňky i jiné ovoce přímo ze zemi a schůdky, co máte doma, můžete s klidem zahodit.

Zdroj: Youtube

Jak bylo avizováno na zvacím plakátu, pro absolutního vítěze máme připravenou domácí elektrárnu, coby reakci na současnou krizi energií. Jedná se o rotoped s dynamem a vánoční stromek se světýlky poháněnými právě touto elektrárnou. Naprosto přesně jsme spočítali, že při adekvátním šlapání by mělo být možné vyrobit dostatek elektrické energie nejenom pro strom, ale i celý dům, ulici a vesnici. Ve velkolepém finále večera ohlašujeme vítěze: na prvním místě je Ruda Kadlec se svým svařákem Rudovo panictví. Ruda totiž údajně dělal svařák poprvé v životě, a tak si těžko představit lepší uvedení do této disciplíny. Možná objevil svůj supertalent, ale zásluha putuje i mamince a babičce, od kterých dostával rady po telefonu. Ruda si domů na jeden rok odnáší putovní Sousoší Štvanice, které budeme jako organizátoři chodit pravidelně monitorovat. Přeci jen je jeho hodnota kolem 4500 Bitcoinů a není rozumné takto cenou věc nechávat bez dozoru. Samozřejmostí je, že při našich návštěvách ověříme umístění sousoší na reprezentativním místě – tak, aby ho každý, kdo dům navštíví, viděl. Zpívá se to i v písničce, takže to musí být pravda: Brumovice jsou hlavní město svařáků. Děkujeme všem, co na Košt dorazili a vytvořili skvělou atmosféru tohoto ze začátku sice propršeného, ale nakonec krásného letního večera. Zatím není nic jistý, ale třeba na viděnou zase za rok!

Marek Musil