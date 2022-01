Další, prosím! Doktor zmizel. Zůstala prázdná ordinace bez lidí a jejich příběhy

Matně si vzpomínáš, že něco takového se vám stalo. Ale pak následovalo něco, co si tvá paměť odmítá vybavit. Žádné děti. Nikdy. Komu však pařil ten dětský pokojík? A všechny ty hračky? Kolikrát jsi tu stála? Snad dvacetkrát? Odhodlaná vstoupit. Ale nikdy jsi neudělala další krok. Bojíš se, tak moc se bojíš. Toho, co tam uvidíš. Ale každým rokem je zahrada zarostlejší a zimy, jak dobře víš, tu bývají tuhé. Co když je dnes tvá poslední šance? Vstupuješ do domu. V zešeřelé chodbě číhá příšera. Plíživě, potichu a snad celý věk hoduje na vašem štěstí. Serpula Lacrymans. Požírá dveře i zdi. Prokousává se nábytkem a mlsně olizuje předměty uvnitř skříní. Nemůžeš tomu věřit, je tu téměř všechno. Opuštěné člověkem, pozřené časem. Oblečení, alba plná vašich fotografií, videokazety.

V koupelně na natáčkách poznáváš svoje dvacet let staré vlasy. Dvacet let. A vše je ztraceno. Houba požírá autíčka i tvé milované panenky. Nedokážeš se na to dívat. To není sladký sen. To je noční můra. Vrhneš se zpátky ke dveřím. Chceš ten děsivý dům opustit, ale zjišťuješ, že houba na stěnách se roztéká a mizí. Vidíš zase tu stejnou mlhu, jako na začátku svých prvních vzpomínek. Tam daleko. Na tobě nenávratně vzdáleném místě - svítá. Slunce rozptýlí mlhu, do opuštěného domu proklouzne kočka, protáhne se na koberci a přímo před jídelním stolem udělá hromádku. V tu chvíli se tvé přízračné tělo rozplyne.

Urbex & Stories

Urbex není jen průzkum a focení. Navštěvujeme místa lidí, kteří zemřeli, často opuštění, a občas po sobě nezanechali víc než své věci. Často celé kolekce věcí. Něco, na čem jim opravdu záleželo, ale nemohli si to vzít s sebou. Bereme ty předměty do rukou a přemýšlíme. Co zbude po nás? Zapálila jsem svíčku za duše lidí, kteří zemřeli. Ať jim světlo svítí na jejich další cestě.



Více příběhů najdete na webu nebo Facebooku. Urbex & Stories je projekt české spisovatelky a fotografky, která pod pseudonymem Hanina Veselá publikovala několik povídek a románů převážně z žánru fantasy.

