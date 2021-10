Majitelé a milovníci veteránů letos využili každé příležitosti, aby se znovu po dlouhých omezeních a řadě zrušených srazů mohli potkat. Cestu do Lednice už mnozí znají zpaměti, ale vrátili se opět, aby ukončili letošní srazovou sezonu. Za pěkné fotky a video děkujeme Martinu Hodoušovi.

Majitelé a milovníci veteránů ukončili sezonu setkáním u lednického Janohradu, odkud vyrazili na spanilou jízdu do Mikulčic. | Foto: Martin Hodouš

Skromné, ale o to víc hrdé Trabanty se pod zdmi romantického lednického Janohradu střídaly s nejméně hrdými Tatrami a dalšími limuzínami, do toho občas zaburácel motor projíždějící motorky. Dnes si jsou někdejší auta pro smetánku a i lidová vozítka na veteránském srazu rovná, všechna stejně nablýskaná, všechna zvědavě obhlížená návštěvníky a všechna hrdě seřazená v koloně při spanilé jízdě z Lednice do Mikulčic. A až se jaro zeptá, jaká byla zima v garáži, snad se zase všichni milovníci veteránů budou moci na prvních srazech příštího roku setkat a pochlubit se, co na další sezonu připravili a chystají.

Zdroj: Youtube