Výsledky závodníků z okresu Břeclav kteří se umístnili na medailových pozicích.

Junioři

1. místo Jakub Žák AK Perná 43:42

2. místo David Minařík Klentnice 47:13

Muži do 40 let

2. místo Roman Toth Březí 38:29

Muži nad 40 let

1. místo Martin Vintrlík Křepice 39:23

2. místo Marek Baják Velké Bílovice 46:19

Muži nad 60 let

1. místo František Kolínek AK Perná 49:12

Muži nad 70 let

2. místo František Kubíček Relax Dobré Pole 78:55

Žerny nad 35 let

2. místo Zdeňka Rabatová AK Perná 65:57

Ženy nad 45 let

3. místo Hana Kolínková AK Perná 51:14

