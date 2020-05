Vážení milovníci a podporovatelé Dunajovských kopců. Přestože jsme do poslední chvíle věřili a doufali, že postupné uvolňování v rámci mimořádné pandemické situace příznivě ovlivní i letošní konání posunutého termínu přehlídky Dunajovských kopců, musíme s velkou lítostí oznámit, že 9. přehlídka otevřených sklepů musí být na základě vyjádření Ministerstva zdravotnictví ČR zrušena.

Výstavu vín Dunajovičtí zrušili, otevřou ale sklepy | Foto: archív pořadatele

A jak to bude s vašimi vstupenkami? Protože věříme, že jste našimi věrnými „fanoušky“ a my si vaší podpory moc vážíme, vaše vstupenka se stává voucherem na odběr vína. Jedna vámi zakoupená vstupenka v předprodeji v hodnotě 950 Kč je voucherem na odběr jednoho kartonu vína s láhvemi od vinařů z Dunajovských kopců v hodnotě 1060 Kč. Navíc uvnitř kartonu najdete poukázku na 3 degustační vzorky v naší nové spolkové vinotéce „Korek“ wine and coffee bar Mikulov, kterou pro vás otevřeme na ulici Pavlovská 93/1 už od 3. 6. 2020. Každý karton bude také opatřen soutěžním kódem „To si vypijeme“. Všichni milovníci vína tak mohou soutěžit o spoustu vinařských cen a především o 3 hlavní výhry – 3 x 300 lahví vín (více na tosivypijeme.cz).