Forejt nebo Pohlreich na ledě. V Břeclavi vyměnili kuchaři vařečky za hokejky

Miloš Rufer Čtenář reportér

Charitativní hokejový turnaj známých kuchařů i gastronomická show. To vše čekalo na ty, kteří poslední březnovou sobotu vyrazili do břeclavského zimního stadionu. Na ledě se zde proti sobě postavil Sigi team a All stars GHC s hvězdami šéfkuchařů, jako je Zdeněk Pohlreich, Přemek Forejt nebo Roman Staša.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

GASTRO HOCKEY CUP v Břeclavi aneb kuchaři na ledu | Foto: Miloš Rufer

Gastro Hockey Cup vznikl před deseti lety v Brně, šéfkuchařem Davidem Viktorinem. Tato akce, spojující sport se zábavou a dobrým jídlem, přináší také peníze na charitativní účely. Tentokrát tento výtěžek (přes 180 tisíc korun) půjde do plánovaného Nadačního fondu města Břeclavi (na podporu sociálně znevýhodněných dětí). Připomíná slavného rodáka. J. M. Sperger má nově ve Valticích svou pamětní desku

Do hokejové výzbroje naskočil také Petr Švancara, Honza Albrecht, Horst Siegel, Vladimír Šmicer, Jan Koller a další. Poděkování za organizaci patří týmu Davidu Viktorinu, šéfkuchaři z Chateau Petit v Hlohovci. Sváteční atmosféra v Břeclavi. Město ovládly trhy i úklid před Velikonocemi