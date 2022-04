Nápad uspořádat v Přibicích vůbec první krojový ples u nás vznikl už dříve, jenže jsme neměli prostory na pořádání takových akcí, ale od začátku letošního roku máme díky starostovi Miroslavu Effenbergerovi hotové nové komunitní centrum s nádherným sálem. Proto jsme mohli náš plán konečně uskutečnit, a to hlavně díky krojované chase, která to cele zorganizovala. Rád bych v této souvislosti vyzdvihl dvě jména: celé to měli na starosti Dan Nguyen a Kristýna Kouřilová. Bez nich by ten ples nebyl, nebo by nebyl takový jaký byl, poděkování patří jim.

Nádhera na parketu. Chasa z Charvátské se dočkala krojového plesu

Ples jsme původně plánovali na 19. února, ale kvůli vládním opatřením by byl v tu dobu ples hrozně omezený. Proto nám zbyl s ohledem na další akce v okolí a výstavu vína tenhle mimoplesový termín, alespoň jsme mohli udělat náš první krojový ples v plné parádě.

A na účastnících vůbec nebylo znát, že jsme se sešli mimo tradiční plesovou sezonu. Lidi se bavili až do svítání! ?Ples se vydařil nad očekávání, ostatně, jelikož jsme to dělali poprvé, tak jsme vlastně ani nevěděli, na co se pořádně připravit. K poslechu a tanci hráli dechová hudba Ištvánci ze Šardic kteří se k nám do Přibic vrátili po šestileté pauze, když nás předtím hrávali minimálně deset let v řadě.

Sláva! Do kroje a na parket. Hlohovecká chasa si nakonec užila krojový ples

Jelikož ples dopadl výborně, bude určitě i další ročník a plánujeme ples ještě udělat větší než teď, ale jako to provedeme, to se nechte zatím překvapit! A závěrem jeden vtip od vinaře Stanislava Šopfa, který nám na ples dodával víno: „No tedy, to musí dojet do Přibic Vietnamec, aby udělal první krojovej ples?! “

Jiří Netolický (předseda chasy) a Dan Nguyen