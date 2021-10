V břeclavském Dvoře v Sadech 28. října v Břeclavi začala výstava mladé výtvarnice Elišky Procházkové. Děkujeme za pěkné fotky Miloši Ruferovi.

Mladá výtvarnice Eliška Procházková vystavuje v břeclavském Dvoře. | Foto: Miloš Rufer, jr.

Srdečně zveme na první výstavu ilustrací a maleb, velmi nadějné mladé studentky břeclavského gymnázia, Elišky Procházkové. Výstava probíhá v restauraci Dvůr, naproti gymnázia, přes park. Otevřeno je denně, od pondělí do čtvrtka od sedmi ráno do deseti večer, v pátek od sedmi ráno do půlnoci, v neděli od tří odpoledne do deseti večer.