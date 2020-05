V tichosti položil 21. dubna starosta Valtic Pavel Trojan kytici k pomníku těch, kteří před 75 lety padli při osvobození našeho města.

Při osvobozování Valtic padlo 14 sovětských vojáků | Foto: Renata Hasilová

Milí Valtičané, aspoň v duchu vzpomeňme na ty, kteří se zasloužili o ukončení II. světové války, jedné z nejtragičtějších kapitol v historii lidstva.

Před tři čtvrtě stoletím bylo na konci dubna o vítězi této války už de facto rozhodnuto. Rudá armáda postupovala do vnitrozemí a osvobozovala regiony a jednu obec za druhou.

To ale vůbec neznamená, že se vyklízení pozic fašisty obešlo bez bojů. Nejurputněji se bojovalo u přechodu řeky Moravy, kde zemřelo hodně civilistů i rudoarmějců.

Osvobození Valtic přišlo od jihu. Rudá armáda musela překonat tuhý odpor německých vojsk, která využívala pohraniční pevnosti vybudované v letech 1936–1938 původně proti Němcům. Ale osud to zamíchal jinak.