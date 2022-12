Předvečer svátku svatého Mikuláše patřil v centru Břeclavi Mikulášské metelici, kterou pro děti i dospělý doprovod připravilo břeclavské muzeum. Za krásné fotky děkujeme Davidu Kordovi.

Děti v centru Břeclavi si užily Mikulášskou metelici. | Foto: David Korda

Snad každým městem chodí pátého prosince Mikuláš, ale jen Břeclaví sviští na pěší zóně přímo Mikulášská metelice. Jen co zapadlo slunko, tlačily se kolem podia stovky malých i odrostlejších diváků – a všichni se měli na co se dívat. Své umění předvedl kouzelník Pan Kravata, vyhlášená skupina Novus Origo z Vysočiny nadchla kejkly s plamen a břeclavské Actiwity D. C. ukázaly své taneční umění. Hartusit přišli krampusáci, ale neplechy mohli nadělat jen tolik, kolik jim dovolil svatý Mikuláš s andělským doprovodem.