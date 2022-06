Prkýnka a plachty. Jak jsem se z Nových Mlýnů dostal na oceány a zpět

V roce 1980 jsem začal s jachtěním na windsurfingu. Tehdy mne to nadchlo – svištět si to ve skluzu po přehradě s plachtou plnou větru, stát se součástí něčeho, co nás přesahuje. A práce ve vinohradě, to bylo to nejlepší fitko. Děkujem Luďkovi Kocourkovi za krásný příspěvek a fotky

1980 -Rybník Apollo u Lednice a moje začátky jachtění. | Foto: se svolením Luďka Kocourka