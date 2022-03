Možná to je nějaký covidový vtip, možná někdo měl zkrátka velmi rád Pyšnou princeznu nebo jsou Horní Bojanovice obec veselých kumštýřů. V každém případě na kraji vsi najdete cedule, jako by ze slavné pohádky vypadla, jen se někde cestou ze světa Pyšné princezny na jih Moravy z krále Miroslava stal Ladislav, ale zpívat se tu také smí. Mimochodem, hranici Půlnočního království a země krále Miroslava s replikou hraničního kamene najdete rovněž na jihu Moravy - a to u Staré hospody v Doubici, mezi Kyjovem a Chřibskou.