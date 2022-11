Mlha nás obklopila a vytvořila neopakovatelnou atmosféru. Po dlouhé době jsme byli na Pálavě a bylo to krásné. Krajina pomalu ztrácí barvy, tu a tam jsou ale ještě vidět květy a měli jsme tolik klidu ke vzpomínání. To jsou to důležité chvíle, však to všichni známe. Procházeli jsme se pod Děvíčky a jen jsme si užívali toho okamžiku.