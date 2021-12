Mandloňové sady budou až do jara spát, ale procházka na Křížový vrch nad Hustopečemi láká i když pod nohama zrovna vrže sníh. Stačá vystihnout dobrý čas v podvečer, kdy zapadají slunko barví bílý kraj kolem do nachova. A pak sejít zpátky do města a potěšit se sváteční výzdobou. Ještě před pár dny to byla pěkná vycházka, teď se můžete v naší galerii alespoň svátečně naladit.