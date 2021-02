Další aktivitou projektu je pořádání krátkodobých pobytů pro spisovatele. Přední současní autoři přijíždějí na týdenní tvůrčí rezidence a mohu tak genius loci Mikulova nasávat plnými doušky.Snažíme se být autorům dobrým průvodcem, aby se dozvěděli něco o historii regionu, ale hlavně, aby se tu potkávali s místními. Taková setkání jsou vždy pro obě strany podnětná. Autoři nastavují městu zrcadlo, přinášejí zajímavé impulzy, pohledy na svět, nápady. Po návratu domů zase pomáhají šířit dobré jméno Mikulova, ne jako oblíbené turistické destinace, ale jako místa s bohatým kulturním životem.

Mikulov v rámci programu dosud navštívila řada předních českých autorů, mezi něž patří také držitelé nejvýznamnějšího tuzemského ocenění pro literáty – Magnesia Litera. Patří mezi ně například Bianca Bellová, která získala za román Jezero také evropskou cenu za literaturu, Marek Šindelka, Anna Bolavá nebo Vratislav Kadlec.

Během tvůrčích pobytů píší spisovatelé také básně a prózy inspirované jejich návštěvou v Mikulově. Do budoucna organizátoři projektu plánují také publikaci, která by tyto mikulovské texty výjimečných spisovatelů shrnovala. Prozatím jsou postupně zveřejňovány na novém blogu projektu: www.ctenimikulov.wordpress.com, kde by časem měly přibývat také příspěvky lokálních autorů.

Čtení Mikulov se nevzdalo aktivit ani během epidemie, z důvodů uzavření kulturních akcí se organizátoři rozhodli přesunout živá autorská čtení do online prostoru. Nejbližší akce bude zdarma přístupná na internetu:Tentokrát jsme se rozhodli pro experiment, příští čtení bude totiž poprvé určené především dětem. Pozvání do Mikulova přijal oceňovaný básník, překladatel a autor knih pro děti Radek Malý. Součástí pořadu bude také živá hudba v Brně žijící francouzsky Ód (Aude Martin), která pracuje na albu ukolébavek z celého světa. Myslím, že to bude zážitek pro celou rodinu Pořad bude vysílán z Městské knihovny Mikulov a streamovat ho můžete 11. února v 17 hodin na YouTube kanálu projektu Čtení Mikulov: https://www.youtube.com/watch?v=2IAtowPYCYE.

Pořadatelem Čtení Mikulov je Mikulovská rozvojová s.r.o. a Město Mikulov. Více informací o projektu naleznete na webu www.ctenimikulov.wordpress.com nebo na Facebookové stránce: https://www.facebook.com/CteniMikulov

Petr Šesták