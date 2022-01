První dny nového roku zvaly k vycházce. Kdo si třeba vyšel na Pálavu mohl se kochat krásnými rozhledy do kraje. Ať už se díval do vsí v údolí nebo na jih k Rakousku, kde se z oparu rýsují desítky stožárů větrných elektráren. Když už má člověk chození po kopcích dost, nebo na ně ani nemá chuť, může si v tomhle zvláštním zimním čase, který se občas trváří jako jaro, projít třeba lednickým parkem. Každá zámecká zahrada a park od podzimu do jara spíše odpočívá a působí zamyšleně a nostalgcky, ale i tam najde člověk při procházce mnoho malebných pohledů.