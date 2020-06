Koronavirus se promítl i do letošního recesistického cyklistického závodu O dušu - recept proti nákaze i strachu z ní názorně předvedl jeden ze závodníků. Těch se na obvyklou trasu Charvátská Nová Ves - Valtice - Lednice - Charvátská Ves vydalo navzdory nepříjemnému dešti devět desítek. Akci pořádá Slovácký krúžek Charvatčané.

Přehled vítězů závodu O dušu dne 20.6.2020

kategorie muži:

1. Karafa Pavel, Břeclav, čas 38.47

2. Zajíc Libor, Břeclav, čas 38.48

3. Kratochvíl Jiří, Břeclav, čas 38.50



kategorie ženy:

1. Dorňáková Eliška, Valašské Meziříčí, čas 41.03

2. Adamcová Anežka, Brno, čas 46.25

3. Škvařilová Eliška, Brno, čas 51.50



kategorie mládež do 18 let - hoši:

1. Brychta Martin, Charvátská Nová Ves, čas 44.16

2. Michalovič Ondřej, Břeclav, čas 46.21

3. Brychta Antonín, Charvátská Nová Ves, čas 56.56



kategorie mládež do 18 let - dívky

1. Kaňová Lenka, Charvátská Nová Ves, čas 59.56



nejlepší kostým:

1. Covid 21 - Šmída Ludvík, Charvátská Nová Ves

2. Retro kostým - rodina Miškeříková, Charvátská Nová Ves

3. Beruška a Mravenec - Nešporová Jana a Barbaka Michala, Valtice



nejstarší muž: Kuřil Rudolf, Poštorná, čas 1 hodina 29.21



nejstarší žena: Novotná Anežka, Těšany, čas 1hodina 11. 59



nejhezčí kolo: Kapustová Jitka, Charvátská Nová Ves



cena fair play: Hrozek Rosťa, Charvátská Nová Ves

JIŘÍ HOLOBRÁDEK, ZDENĚK ŠMÍDA